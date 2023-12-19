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Путин подписал закон о запрете использования на уроках личных телефонов

19 декабря 2023 16:02
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Путин подписал закон о запрете использования на уроках личных телефонов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование школьниками личных мобильных телефонов во время занятий, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, телефоны можно будет применить только в случае возникновения опасности жизни или здоровью обучающихся или работников образовательной организации.

Как отметила ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, в случае необходимости для образовательных целей будут использоваться школьные гаджеты, а не личные. Также она сообщала, что закон не ограничивает использование телефонов вне учебной деятельности, например, на переменах.

Кроме того, законом вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года, пишет Интерфакс.

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