Путин подписал закон о поддержке супругов военных, погибших в зоне СВО

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Супруги погибших или умерших ветеранов боевых действий получат социальную поддержку независимо от того, живут они одиноко или совместно с родственниками. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесены в статью 21 Федерального закона "О ветеранах". Устанавливается право супругов погибших или умерших ветеранов боевых действий на получение соответствующих мер социальной поддержки независимо от условий их проживания и состава членов семьи. При этом сохраняется условие, связанное с вступлением в повторный брак.

Документ позволит вдовам (вдовцам) ветеранов боевых действий, не вступившим в повторный брак, получать меры социальной поддержки, установленные ст. 21 Федерального закона "О ветеранах":