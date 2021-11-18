Путин озвучил главное препятствие для вывода новых лекарств на рынок

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Вывод новых лекарственных препаратов на рынок должен быть основательным и сопровождаться фундаментальными исследованиями, но излишняя бюрократия в этой сфере является помехой. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий, комментируя доклад о разработке нового препарата от онкологических заболеваний, передает Радио Маяк.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал президенту, в частности, о том, что беспрецедентное содействие оказывается продвижению препарата для лечения болезни Бехтерева. Создайте, пожалуйста, прецедент наоборот, сказал Путин. "Продолжите совершенствование системы регистрации препаратов, не только полученных с помощью генетических исследований, а в целом препаратов, которые крайне

нужны людям", — добавил президент.