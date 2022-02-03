Путин отказался давать прогноз о количестве медалей Олимпиады

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Президент России Владимир Путин отказался давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине. В интервью Медиакорпорации Китая глава государства заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации из-за коронавируса.

При этом он отметил, что россияне будут болеть за наших спортсменов и радоваться каждой их победе. Путин обратил особое внимание на развитие спорта в России, сообщив, что, по планам, к 2024 году доля людей, регулярно занимающихся спортом, составит 55%, а к 2030 году достигнет 70% населения страны.

Он добавил, что связи в области физкультуры и спорта между Россией и Китаем занимают важное место в двустороннем гуманитарном сотрудничестве. Значимым, ярким явлением в жизни двух стран станет проведение в 2022-2023 годах годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, считает Путин.

В программе – порядка 500 различных мероприятий в сфере массового и молодежного спорта, образования, спортивной науки и подготовки кадров, передает Радио Маяк.