Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 29 февраля

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Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным Посланием 29 февраля.

Дату оглашения Послания президента сообщила пресс-служба Кремля. В соответствии с Конституцией, президент России обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

В Послании глава российского государства традиционно оценивает ситуацию в стране и обозначает задачи на перспективу. Предыдущее Послание Федеральному Собранию было оглашено в феврале 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка послания уже ведется, пообещав проинформировать о сроках его оглашения позднее, пишет Смотрим.