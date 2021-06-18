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Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября

18 июня 2021 08:59
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Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября

Выборы в Государственную думу пройдут 19 сентября. Владимир Путин подписал указ о дате голосования, который уже опубликован на официальном портале правовой информации.

По закону с момента публикации документа в России начинается федеральная избирательная компания, сообщает телеканал «Известия».

Председатель Центризбиркома Элла Панфилова заявила, что ЦИК планирует утвердить предвыборный план 18 июня. 19 сентября 2021 года состоится единый день голосования. Помимо депутатов Госдумы, россияне также выберут руководителей 12 регионов — в 9 из них напрямую, в трёх проголосует местный парламент — а также депутатов законодательных органов.

Теги: выборы госдума Путин

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