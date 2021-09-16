Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новокуйбышевске благоустроили дворы в рамках нацпроекта
В Новокуйбышевске благоустроили дворы в рамках нацпроекта
Россиян предупредили о еще большем похолодании
Россиян предупредили о еще большем похолодании
"Самарское речное пассажирское предприятие" назвали закредитованным и теряющим ликвидность
"Самарское речное пассажирское предприятие" назвали закредитованным и теряющим ликвидность
Продолжается приём заявок на V Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»
Продолжается приём заявок на V Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»
Две трети работников Самарской области пожаловались на коллег-сплетников
Две трети работников Самарской области пожаловались на коллег-сплетников
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
Житель Волжского района накинулся на знакомого с ножом
Житель Волжского района накинулся на знакомого с ножом
Музыканты Росгвардии поздравили жителей Самары с юбилеем
Музыканты Росгвардии поздравили жителей Самары с юбилеем
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0.13
EUR 86.07
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
В Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
До торжественного открытия самарского Дворца спорта остался один день
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Путин: Стране нужен сильный авторитетный парламент

16 сентября 2021 09:24
118
Путин: Стране нужен сильный авторитетный парламент

"Чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах России и народа", – заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов. Президент отметил, что "необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы".

Президент назвал работу в Госдуме сложнейшей, исключающей популизм и пустословие, требующей высочайшего профессионализма. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий, передает Радио Маяк.

Теги: госдума Путин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Владимир Путин: Многие решения по развитию страны и укреплению социальной сферы были инициированы «Единой Россией»
15 сентября 2021, 10:03
Владимир Путин: Многие решения по развитию страны и укреплению социальной сферы были инициированы «Единой Россией»
В новом составе Госдумы нужно сохранить ядро, на которое можно будет опираться при принятии решений по социальным вопросам, подчеркнул Президент Политика
308
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
14 сентября 2021, 13:32
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
О своем возможном карантине Владимир Путин сообщил накануне. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
498
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября
18 июня 2021, 08:59
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября
Президент подписал указ о дате голосования, который уже опубликован на официальном портале правовой информации. В стране
777
В центре внимания
Участники обсудили ход избирательной кампании, вопросы обеспечения безопасности процесса голосования и доступности избирательных участков для всех групп населения.
16 сентября 2021  08:30
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
192
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
15 сентября 2021  12:47
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
396
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
15 сентября 2021  12:30
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
397
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
15 сентября 2021  12:18
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
372
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
15 сентября 2021  10:42
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
391
Весь список