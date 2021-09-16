Путин: Стране нужен сильный авторитетный парламент

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"Чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах России и народа", – заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов. Президент отметил, что "необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы".

Президент назвал работу в Госдуме сложнейшей, исключающей популизм и пустословие, требующей высочайшего профессионализма. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий, передает Радио Маяк.