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Президент России Владимир Путин признался, что еще не принял решение о выдвижении на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сказал в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 30 ноября, передают "Известия".

Глава государства отметил, что согласно Конституции РФ имеет право переизбираться, однако добавил, что его переизбрание — не цель для России. Также Путин заявил, что наличие у него права избираться на новый срок само по себе стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.

«В соответствие с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую», — сказал Путин.

Фото: ТАСС