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Путин и чиновники Кремля своевременно предоставят декларации о доходах

15 марта 2023 09:10
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Путин и чиновники Кремля своевременно предоставят декларации о доходах

Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в установленный срок, до 1 апреля, однако публикация этих документов в настоящий момент не является обязательной. Такое заявление в среду, 15 марта, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас нет такой обязанности <...> . Главное декларацию подать, а публикация — это вторично», — сказал он ТАСС.

Песков также отметил, что, хотя единой позиции по данному вопросу нет, планируется действовать исходя из последних распоряжений президента.

Ранее, 6 февраля, Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах. Вместо этого будет представлена статистическая отчетность без указания персональных данных.

24 января Госдума приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, данная инициатива не означает, что подача деклараций будет остановлена. Она продолжится, несмотря на то что «условия СВО вносят свою специфику», пишут "Известия".

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