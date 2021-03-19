Путин готов обсудить с президентом США двусторонние отношения

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Тему борьбы с пандемией коронавируса, урегулирование региональных конфликтов, вопросы стратегической стабильности. Об этом глава государства заявил после выступления на празднике в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией. Путин напомнил, что "на России и США лежит ответственность по стратегической стабильности".

Между тем Байден отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить с Путиным. А в администрации США заявили, что "Байден не жалеет о своих словах в адрес российского президента". В госдепартаменте отметили, что "заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с Россией, но Вашингтон не будет сглаживать острые углы".

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева приняла участие от российской стороны в онлайн-встрече Байдена с постпредами стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации. Она не выступала с какими-либо высказываниями. Об этом сообщил в "Твиттере" первый заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Дмитрий Полянский, передает Радио Маяк.