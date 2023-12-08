Прокуратура проверит цены на яйца

116

Генпрокуратура проведет проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов в регионах России по поручению Генпрокурора Игоря Краснова.

Поручение дано по итогам заседания в Генпрокуратуре РФ межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

Средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%. Прокурорам регионов вместе с антимонопольной службой проведет надзорные проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее предложила федеральным торговым компаниям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%, следует из письма ФАС в членам Союза независимых сетей России и Ассоциации компаний розничной торговли.

Предлагается ограничить наценки "на все виды куриных яиц", в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам и на тендерах, – говорится в письме.

ФАС России с ноября проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в регионах в связи с повышением оптовых цен для "социально значимых рынков". Ранее ФАС затребовала информацию о ценообразовании этих компаний.

Если служба докажет ценовой сговор, то компаниям выпишут оборотные штрафы.

Проверки проводятся в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Татарстане и в Ставропольском крае, пишет Смотрим.