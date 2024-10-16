Производителям стратегически значимых лекарств планируют оказывать господдержку

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Минздрав РФ планирует закрепить в законе понятие "перечень стратегически значимых лекарственных средств", а производителей включенных в него препаратов – обеспечить мерами господдержки. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале опубликования проектов нормативных актов.

"Предусматривается внесение изменений в статьи 4 и 45 Федерального закона от 12​​​.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (далее – Закон № 61-ФЗ) в части дополнения статьи 4 Закона № 61-ФЗ пунктом 52, закрепляющим понятие "перечень СЗЛС", – говорится в пояснительной записке.

Также планируется оказывать господдержку производителям лекарств, которые войдут в перечень стратегически значимых. Меры поддержки будет определять Минпромторг России.

Уточняется, что утверждение перечня СЗЛС необходимо для усовершенствования развития здравоохранения в стране и обеспечения населения нужными лекарствами. Также отмечается, что законопроект предполагает обеспечение стабильного и востребованного производства, что благоприятно отразится на предпринимателях, пишет Смотрим.