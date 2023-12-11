Продюсер Иосиф Пригожин госпитализирован

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Известный российский продюсер Иосиф Пригожин внепланово отправлен на госпитализацию, сообщает РИА Новости.

"Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны", - подтвердил агентству директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.

Сам продюсер от общения отказался, сославшись на необходимость проходить медицинские процедуры.

Напомним, Иосиф Пригожин - продюсер и бизнесмен, в разное время работавший с такими исполнителями, как Николай Носков, Авраам Руссо, Александр Маршал, Кристина Орбакайте, Дидюля, Валерия. Известен, как организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. В 2022-2023 гг. был соведущим шоу "Звезды сошлись" на НТВ, пишет РГ.