Приложение и сайт РЖД подверглись DDoS-атаке

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Сайт и мобильное приложение "Российских железных дорог" (РЖД) подверглись DDoS-атаке. Продажа билетов в кассах проходит в обычном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты стараются нормализовать работу ресурсов.

"Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. <…> Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", — говорится в Telegram-канале компании.

По данным сайта мониторинга сбоев DownDetector, информация о нарушениях в работе начала поступать в 7:00 по мск и на 10:43 мск достигла своего пика, набрав 211 жалоб, пишет Смотрим.