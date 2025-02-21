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При проверках торговой сети "Светофор" изъяли более 300 тонн продукции

21 февраля 2025 09:19
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При проверках торговой сети "Светофор" изъяли более 300 тонн продукции

Более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции, объемом более 300,1 тонн, было изъято по результатам проверок. Приостановлена деятельность 76 объектов торговли, процессуальные процедуры продолжаются. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

"Роспотребнадзором во исполнение поручения правительства Российской Федерации по вопросу проведения внеплановых выездных проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность под торговой маркой "Светофор", в период с 10.01.2025 по 30.01.2025 проверены все 58 хозяйствующих субъектов, находящихся в 45 субъектах Российской Федерации. <…> В результате всех проведенных мероприятий изъято 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонн", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что по результатам проверок составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей, процессуальные процедуры продолжаются. Контрольно-надзорные мероприятия проводились в отношении 1 485 объектов. По решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли. Остальные материалы находятся на рассмотрении.

В ведомстве уточнили, что на текущий момент еще 314 материалов об административном правонарушении переданы в суды на рассмотрение в судебные органы.

Среди нарушений отмечаются нарушения сроков годности, несоблюдение требований хранения и товарного соседства, отсутствие или неисправность оборудования, реализация продукции без документов о качестве и безопасности, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками, контактирующими с пищевыми продуктами.

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