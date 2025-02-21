При проверках торговой сети "Светофор" изъяли более 300 тонн продукции

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Более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции, объемом более 300,1 тонн, было изъято по результатам проверок. Приостановлена деятельность 76 объектов торговли, процессуальные процедуры продолжаются. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

"Роспотребнадзором во исполнение поручения правительства Российской Федерации по вопросу проведения внеплановых выездных проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность под торговой маркой "Светофор", в период с 10.01.2025 по 30.01.2025 проверены все 58 хозяйствующих субъектов, находящихся в 45 субъектах Российской Федерации. <…> В результате всех проведенных мероприятий изъято 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонн", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что по результатам проверок составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей, процессуальные процедуры продолжаются. Контрольно-надзорные мероприятия проводились в отношении 1 485 объектов. По решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли. Остальные материалы находятся на рассмотрении.

В ведомстве уточнили, что на текущий момент еще 314 материалов об административном правонарушении переданы в суды на рассмотрение в судебные органы.

Среди нарушений отмечаются нарушения сроков годности, несоблюдение требований хранения и товарного соседства, отсутствие или неисправность оборудования, реализация продукции без документов о качестве и безопасности, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками, контактирующими с пищевыми продуктами.