Президенты России и США планируют провести телефонный разговор

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны". Также, по его словам, сегодня должен состояться разговор по телефону росссийского лидера с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Ранее в пятницу о возможном разговоре Байдена и Путина сообщал на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Президенты в последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого 7 декабря у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции, а первая очная встреча в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне прошлого года, передает Радио Маяк.