предпосылок к дефициту красной икры к Масленице нет

Предпосылки к дефициту и подорожанию красной икры на рынке в РФ в период Масленицы отсутствуют. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он заявил, что даже в настоящее время на рынке, где в новогодние и праздничные дни наблюдается высокий спрос на красную икру, ситуация в сегменте данного продукта является стабильной.

«Никаких предпосылок для дефицита продукции к началу второго по значимости сезона «икорных» продаж — к Масленице, 23 Февраля и 8 Марта — не будет», — заявил он в беседе с ТАСС.

Зверев отметил, что цены рыбаков не привязаны к пиковым сезонам потребления. По его словам, путина на Дальнем Востоке начинается в конце мая, и именно к этому периоду производители стараются реализовать имеющиеся запасы. Затем, пока путина еще продолжается, летом и осенью отпускные цены находятся на пике, однако к концу осени – началу зимы цены выходят на плато, а с конца января и вовсе начинают стремительно снижаться, пишут "Известия".