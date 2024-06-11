Предложено возмещать вред за незаконное административное преследование

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В Кодекс об административных правонарушениях нужно внедрить механизм компенсации вреда тем, кого необоснованно задержали или привлекли к иной административной ответственности, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.

Уполномоченная по правам человека РФ представила доклад о своей деятельности за 2023 год президенту РФ Владимиру Путину. В своем докладе она предложила компенсировать вред из-за административного преследования по аналогии с тем, как это закреплено в уголовном законодательстве.

Москалькова отметила, что в Уголовно-процессуальном кодексе есть институт реабилитации тех, кого незаконно или необоснованно подвергли уголовному преследованию, а КоАП никаких возмещений не предусматривает.

По мнению омбудсмена, особенно актуально возмещение в ситуациях с незаконными арестами, обязательными работами, лишением права управлять машиной. Сейчас пострадавшим приходится добиваться возмещений через суд, доказывать получение вреда должны сами истцы.

В кодексе также нужно прописать, как обжаловать задержание, медицинское освидетельствование на опьянение, изъятие вещей и документов, арест транспорта и товаров, полагает Москалькова, пишет Смотрим.