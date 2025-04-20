Праздник Светлой Пасхи встретили в храме Христа Спасителя

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Пасхальная служба началась с крестного хода, который символизировал процессию жен-мироносиц, которые шли к гробу Иисуса Христа перед рассветом. Торжественное пасхальное богослужение завершилось в храме Христа Спасителя. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасхальная служба началась с крестного хода, который символизировал процессию жен-мироносиц, которые шли к гробу Иисуса Христа перед рассветом. После этого состоялись пасхальная заутреня и Божественная литургия.

В настоящее время в храме проходит причащение мирян.

Пасхальную службу в храме Христа Спасителя по традиции посетил президент России Владимир Путин. Путин встречает Пасху в храме Христа Спасителя много лет подряд. Вообще за всё время своего президентства Путин только два раза не посещал главный храм страны в Пасху.

В первый раз это было в 2003 году, когда российский лидер находился с официальным визитом в Таджикистане. Также планы Путина нарушила пандемия коронавируса три года назад, тогда президент остался дома, пишет РЕН-ТВ.