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Правительство России утвердило меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство РФ увеличило нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 до 15% с 13%, дизтоплива – до 12,5% с 9,5%.

Для нефтекомпаний снято ограничение на экспорт дизельного топлива по трубопроводам при условии поставки на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива. Для них с 1 октября восстанавливается топливный демпфер в прежнем объеме. Для компаний-посредников (перепродавцов) введена заградительная пошлина на экспорт топлива в размере 50 тысяч рублей за тонну.

Запрет на экспорт из России бензина и дизельного топлива продлится столько, сколько нужно для стабилизации российского топливного рынка, заявил ранее вице-премьер Александр Новак. ФАС направила нефтяникам и независимым АЗС письмо о необходимости снизить цены, пишет Смотрим.