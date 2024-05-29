Правительство одобрило предложения Минфина по изменению налоговой системы

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по изменению налоговой системы, сообщает правительство.

Минфин внес в правительство законопроект об изменении налоговой системы. В частности, в России введут прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговый вычет для семей с детьми, акцизы на жидкий никотин и повысят налог на прибыль компаний. Поправки вступят в силу с 1 января 2025 г.

Что касается налогов на физлиц, то для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. в год – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. в год – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. в год – 20%, а для доходов свыше 50 млн руб. в год – 22%. При этом налог начнут взимать не со всей суммы дохода, а только с суммы, на которую превышен доход.

По мнению Минфина, прогрессивная шкала НДФЛ затронет лишь 3% трудоспособного населения страны. Изменения не затронут участников СВО. Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума положен возврат уплаченного НДФЛ в размере 7%.

Налоговым вычетом по НДФЛ можно воспользоваться при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации, пишет Смотрим.

Что касается юрлиц, то налог на прибыль составит 25% вместо нынешних 20%. Для малого бизнеса предусмотрено поэтапное увеличение порога применения упрощенной системы налогообложения.

Доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, развитие социальной инфраструктуры, заявил глава Минфина Антон Силуанов.