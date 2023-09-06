Пожарных хотят освободить от ответственности за таран автомобилей

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Таран хотят возвести в закон: в Госдуме разрабатывается законопроект, освобождающий от гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении возложенных на них должностных обязанностей при крайней необходимости. В частности, им позволят таранить автомобили, которые мешают проезду машин экстренных служб к месту происшествия, например, к горящим объектам.

Обращение к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой поддержки такого законопроекта обратились депутаты от "Единой России" Сергей Колунов и Илья Вольфсон. В случае причинения вреда в такой ситуации должна будет срабатывать страховка гражданской ответственности, поясняет РИА Новости. Но этот механизм еще также предстоит разработать дополнительно.

Свою депутатскую инициативу Вольфсон и Колунов объяснили тем, что регулярно получают информацию о том, что из-за неправильно припаркованных машин машины экстренных служб "не могут беспрепятственно подъехать к зданию для ликвидации ЧС". По статье 1067 российского Гражданского кодекса, причиненный в таких обстоятельствах вред должен быть возмещен тем, кто это сделал. Но депутаты настаивают: суд, учитывая обстоятельства произошедшего, также может возложить эту обязанность на третье лицо, в интересах которого действовал первый (то есть на погорельца, например), либо освободить обоих от возмещения вреда полностью или частично.

Нормы действующего законодательства не до конца защищают интересы сотрудников экстренных служб, отмечают два депутата. По мнению авторов законопроекта, таранить мешающие проезду неправильно припаркованные транспортные средства в экстремальной ситуации законом не запрещено, но такой возможностью спасатели не пользуются, опасаясь "юридических последствий".

Также два депутата, представляющие партию парламентского большинства в Думе, предлагают устанавливать специальные силовые бамперы на транспортных средствах специальных служб. Они добавляют, что это позволит сотрудникам экстренных служб быстрее и с минимальными повреждениями техники осуществлять проезд, пишет Смотрим.