Портал РУВИКИ и "Яндекс" получили премию "Герои Рунета"

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Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) отметил достижения сетевой энциклопедии РУВИКИ и "Яндекса". Их совместный проект получил награду в рамках премии "Герои Рунета – 2024".

РУВИКИ и "Яндекс" осенью 2024 года обновили поисковый функционал портала, добавив интеграцию с нейросетью Yandex GPT. Это партнерство и принесло награду в номинации "Вклад в развитие нового поколения научно-образовательных ресурсов Рунета".

Теперь пользователи при поиске получают не просто список статей из интернет-энциклопедии, а ответ на конкретный вопрос, сгенерированный нейросетевым виртуальным ассистентом на основе научных статей.

"Перед запуском генеративного ассистента мы провели тщательное тестирование. Мы проверили точность ответов и устойчивость ассистента к намеренным провокациям", — уточнил генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.

Он также добавил, что программу нейросети скорректировали так, чтобы пользователь получал только достоверную информацию, которую можно подтвердить, пишет Смотрим.