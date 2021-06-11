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Полиции могут разрешить читать любую переписку граждан без санкции суда

11 июня 2021 12:40
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Полиции могут разрешить читать любую переписку граждан без санкции суда

Полиция и другие силовые структуры могут получить неограниченный доступ к аккаунтам граждан в социальных сетях и мессенджерах, а также к серверным и облачным хранилищам — это следует из законопроекта, который находится на рассмотрении правительства. После того как документ будет принят, силовики смогут получать эти данные без санкции суда, пишет Life.ru.

С инициативой по расширению полномочий сотрудников МВД выступило Министерство цифрового развития. Ведомство считает необходимым закрепить в законе возможность проведения его сотрудниками нового вида оперативно-разыскного мероприятия — «исследование компьютерной информации». Под этим действием полицейские понимают доступ к голосовой информации, текстовым сообщениям, прочим изображениям, видео или иным сообщениям пользователей, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. А также возможность своим постановлением приостанавливать оказание пользователям услуг связи. При этом поправки, расширяющие полномочия сотрудников спецслужб, Минцифры предлагает закрепить не в законе № 114-ФЗ («Об оперативно-разыскной деятельности»), а в законе № 126-ФЗ («О связи»).

— На сегодня российские спецслужбы уже имеют полномочия на получение доступа к переписке в соцсетях либо иным данным гаджетов россиян, однако, в силу действующего законодательства, делаться это должно только с разрешения суда либо в исключительных случаях с последующим уведомлением. И тогда в зависимости от получения одобрения или отказа полученные данные либо могут быть использованы в качестве доказательств, либо нет, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Очевидно, что оперативники были бы совсем не прочь обойти процедуру похода в суд за разрешением.

Действительно, согласно закону № 114-ФЗ, правоохранители могут использовать для своей разыскной деятельности такие мероприятия, как «снятие информации с технических каналов связи» и «получение компьютерной информации», но во всех случаях требуются тщательное обоснование необходимости этих мер и целый ряд согласований, а это занимает время. В случае внесения разработанных поправок в закон «О связи» интернет-провайдеры и прочие владельцы физических и облачных серверов будут обязаны предоставить интересующую оперативных сотрудников информацию на основании просто вынесенного ими же постановления, а это позволит правоохранителям иметь неограниченные возможности по изучению всей информации, хранящейся на серверах, включая и переписку в соцсетях, чатах, мессенджерах и т. д.

— Конституционный суд РФ неоднократно указывал, что без санкции суда получение любых сведений о звонках, переписке и прочей частной информации граждан не соответствует требованиям ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, — заметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Однако если изучить формулировки, которые предлагается внести в закон «О связи», то они обходят конституционный запрет, так как формально всего лишь предоставляют оперативникам право знать «о пользователях и об оказанных им услугах» и ещё о некой «иной информации, необходимой для выполнения возложенных на эти органы задач». То есть при принятии таких поправок, если пользователь, чья частная информация была использована правоохранителями, сочтёт, что его права нарушены, то именно он и должен будет обращаться в суд, который либо с ним согласится, либо нет.

Очевидно, что даже в случае принятия данных поправок полицейские и сотрудники прочих силовых ведомств, указанных в проекте закона (ФСБ, СК, ФСО, СВР, ФСИН и таможенных органов), не начнут сразу тотальную прослушку всех голосовых сообщений и чтение чатов школьного родительского комитета или дачного кооператива.

Однако стоит помнить, что, согласно правилам хранения операторами связи пользовательского трафика по «пакету Яровой», с 1 июля 2018 года операторы и провайдеры обязаны на протяжении шести месяцев хранить содержание звонков и переписки всех пользователей именно для того, чтобы доступ к ним могли получать правоохранительные органы.

При этом стоит помнить, что, например, соцсети хранят огромные массивы данных даже о тех пользователях (и их переписке), которые ими уже несколько лет не пользуются. И в этом случае фраза «Интернет всё помнит» приобретает для оперативников свой особый смысл.

— Я думаю, что если правительство и парламент примут запрашиваемые МВД поправки, то это, безусловно, поможет правоохранителям в раскрытии преступлений, — считает бывший полковник юстиции Алексей Птицын. — Наверное, никто не станет оспаривать, что с развитием технологий передачи и хранения информации требуются новые возможности для сбора и фиксирования тех данных, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности лиц, подозреваемых в преступлениях. Другое дело, что оперативники не должны иметь возможность тотально мониторить все инфопотоки, а полученные сведения использовать по своему усмотрению.

Вот как раз в связи с опасениями по поводу использования информации и возникают основные вопросы у простых граждан. Пока разработанный проект не предусматривает никакого вневедомственного контроля, а значит, предлагаемая система слежки за перепиской и разговорами граждан непрозрачна. При всех возможных плюсах, которые могут получить от нового закона те, кто призван бороться с преступностью, ответственности за ненадлежащее или халатное отношение к полученной в результате оперативной деятельности информации в предлагаемых поправках нет.

Фото: Pixabay.com

Теги: полиция соцсети тайна переписки

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