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"Почта России" получила полный контроль над выпуском марок

17 марта 2023 11:59
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"Почта России" получила полный контроль над выпуском марок

"Почта России" получила полный контроль над АО "Марка". Оператор почтовых сообщений зарегистрировал права на последнюю акцию, находившеюся в госсобственности, говорится в сообщении ведомства.

Это означает, что теперь выпуск марок находится под полным контролем "Почты России". Эмиссия знаков почтовой оплаты вошла в замкнутый цикл с оказанием услуг почтовой связи.

Права и обязанности АО "Почты России" неуклонно расширяются после реорганизации из ФГУП в акционерное общество. Так, в сентябре 2021 года государство (единственный акционер почты) одобрило увеличение уставного капитала на 200 млрд рублей в результате допэмиссии. Тогда на баланс "Почты России" перешла недвижимость – почтовые отделения и объекты инфраструктуры. Полный контроль над АО "Марка" следствие того же процесса.

Акционерное общество "Марка" ведет свою историю с 1857 года, когда при Главпочтамте была основана Марочная экспедиция. Оно издает и распространяет почтовые марки, буклеты, художественные маркированные конверты, маркированные карточки, телеграфные бланки, конверты первого дня, почтовые штемпели специального гашения, открытки и филателистические наборы, пишет Смотрим.

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