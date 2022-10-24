«Победа» намерена возобновить рейсы в Турцию

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Авиакомпания «Победа», которая оставалась единственным крупным перевозчиком, не летавшим после введения антироссийских санкций за пределы РФ, зимой намерена возобновить рейсы в Турцию. Как сообщил 24 октября «Коммерсант», авиакомпания подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря.

Отмечается, что перевозчик собирается летать в Турцию семь раз в неделю с 23 декабря. Также лоукостер планирует снова начать летать в Стамбул. Предположительно, международные рейсы будут выполняться из аэропорта Шереметьево.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» начнет с 30 октября выполнять рейсы из Москвы в Баку (Азербайджан) три раза в день. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

4 сентября сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск. На сегодняшний день Минск — это единственное международное направление «Победы». С 10 июня компания летает в столицу Белоруссии из Санкт-Петербурга три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

В конце августа лоукостер сообщил, что с ноября текущего года переведет часть своих московских рейсов из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево.

Отмечалось, что около 50% полетной программы в зимнем расписании составят межрегиональные рейсы, выполняемые компанией напрямую без посадки в Москве, пишут "Известия".