По всей России пройдут соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые Игры»

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Соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры» пройдут на всей территории России с 20 по 29 апреля. Партнером и активным участником программы выступит Сбер. Об этом говорится в пресс-релизе компании, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Соревнования пройдут в формате командных состязаний волонтеров в парках, лесах и прибрежных зонах страны. В каждой игре участвует от 30 до 1,5 тысячи человек. За час они могут собрать от 0,5 до 20 тонн мусора. Отмечается, что благодаря соревновательному элементу турнира каждый участник может собрать в 5–10 раз больше мусора, чем во время обычных субботников. Ключевые игры в этом сезоне ожидаются в Астрахани, Вологде, Красногорске Московской области, Махачкале, Омске, Уфе и других городах — всего ожидается порядка 130 игр по всей стране.

На мероприятии будет интересно как взрослым, так и детям — мероприятия Чистых Игр проходят в формате фестиваля. Для участников проведут творческие мастер-классы и викторины с розыгрышем призов от просветительской платформы «Сберегаем вместе». Волонтеров также ждет конкурс артефактов — самых интересных находок, собранных участниками.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно найти свой город в списке игр, затем зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенное время в указанное место.

Российский этап соревнований является частью Евразийского кубка чистоты — соревнований по сбору мусора в странах СНГ. В рамках Евразийского Кубка победителей сначала определят в каждой стране, а затем подведут итоги всего международного турнира.

«Евразийский кубок чистоты — это не только турнир, но и часть большой волонтерской экосистемы, которую выстраивает проект Чистые Игры. К экосистеме подключаются все новые эколидеры, которых мы обучаем и поддерживаем. Эколидеры, в свою очередь, влияют на распространение экопрактик в своих регионах и странах», — отметил Дмитрий Иоффе, основатель и руководитель Чистых Игр.

«Чистые игры» проходят в России с 2014 года, в 2023 году экотурнир впервые состоялся как международный чемпионат ― «Чистые игры» прошли в странах СНГ.