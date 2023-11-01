Племянница Бунина ушла из жизни в возрасте 100 лет

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В Бельгии на 101-м году жизни скончалась русская писательница Татьяна Муромцева. Она приходилась племянницей писателю Ивану Бунину и внучкой первому председателю Госдумы Российской империи Сергею Муромцеву.

Родилась Татьяна Муромцева 10 сентября 1923 года в Москве. А в начале 30-х годов по настоянию матери она переехала в Париж к бабушке – оперной певице Марии Климентовой-Муромцевой. Основную часть жизни Татьяна Муромцева так и прожила во Франции, а последние годы провела в католическом пансионе во Фруаене в Бельгии. Об этом ТАСС сообщила глава русской миссии во французской культурной ассоциации La Renaissance Francaise Зоя Арриньон.

В России писательница известна своими мемуарами "В поисках моей России". Книга была издана во Франции в 2012 году, а затем переведена на русский язык, пишет Смотрим.