177

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интревью радио Sputnik рассказал, стоит ли ожидать аномальных морозов в Центральной России во второй половине января и в феврале.

Синоптик сообщил, что вторая половина января и февраль в Центральной России будут сравнительно теплыми.

"По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим", – заявил Тишковец и добавил, что вторая половина января и февраль будут на несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям.

В конце февраля и в марте еще возможны "волны холода". Однако в центральных регионах страны уже не стоит ждать аномальных морозов. "По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден", – цитирует слова Евгения Тишковца РИА Новости.