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Песков объяснил свои высокие доходы

22 апреля 2021 12:35
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Песков объяснил свои высокие доходы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои высокие доходы процентами от вкладов в банках и финансами, находящимися в управлении компаний.

Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - 212,878 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

"У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты. Есть денежные средства, которые в управлении находятся. Как у госслужащих у нас достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций и так далее, например, по закону мы не имеем права покупать иностранные акции и облигации компаний. А я вам признаюсь, что очень много российских компаний, которые у нас очень популярны, они по сути являются иностранными. Но все равно как-то с теми деньгами, которые у нас есть, мы их пытаемся отдавать разным компаниям в управление, что не запрещено законом. Эти доходы плюсуются к зарплате, и они декларируются", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что не только его доход оказался выше дохода президента. "Не только пресс-секретарь за год заработал больше, чем президент. Многие заработали больше, чем президент. Дело в том, что "а" - по-разному начисляется зарплата; "б" - разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении", - пояснил он.

Фото pixabay.com

Теги: декларация доходы Песков

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