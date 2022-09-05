Песков назвал темы выступления Путина на Восточном экономическом форуме

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Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) затронет вопросы развития российского Дальнего Востока и международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Традиционно это [Дальний Восток] важнейший регион для нас. И ежегодное проведение форума, заинтересованность, которую проявляют к этому форуму и представители нашего бизнеса, и зарубежные участники, — это говорит, конечно, о том, что регион представляет большой интерес», – рассказал он.

Песков отметил, что говорить о развитии этого региона без привязки к мировым процессам невозможно. Как считает представитель Кремля сейчас начинается «большой мировой шторм», который во-многом обусловлен объективными причинами, однако влияют на него и абсурдные действия властей США и европейских стран.

«Но на этом фоне нам все-таки удается сохранять макростабильность. Ведется очень напряженная, продуманная, последовательная работа в этом русле. И, наверняка, об этом тоже пойдет речь», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также заметил, что некорректно говорить о том, что Россия начала разворот на Восток и расставлять иначе приоритеты.

«Нет, восточное направление, Азиатско-Тихоокеанский регион, всегда было очень важной составляющей и для торгово-экономических отношений, и в плане нашего энергодиалога и так далее», – сказал он.

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». Пленарное заседание с участием Владимира Путина запланировано на утро 7 сентября. В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб., пишут "Ведомости".