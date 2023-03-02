Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в московском ТЦ в апре

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Первый магазин белорусского аналога IKEA — ритейлера Swed house откроется в апреле в торговом центре «Щелковский». Цены будут на уровне стоимости товаров ушедшей сети IKEA. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе торговых центров 2 марта.

Затем торговая сеть планирует открыть еще до 10 магазинов в этом году. Сейчас идут переговоры с рядом торговых центров, в том числе с сетью ТЦ «Мега».

В первую очередь белорусская компания рассматривает объекты в Москве, но есть и интерес к региональным торговым центрам. На этой неделе компания осматривает заинтересовавшие ее площадки в столице.

Если говорить о площадках, которые занимали IKEA в ТРЦ «Мега», то пока речь не идет о полном замещении формата. Swed House рассматривает площади 1000–2000 кв. м с возможностью расширения, уточнили в Союзе торговых центров.

О том, что Swed House откроет в России магазины, стало известно 17 февраля. Как отмечалось, компания производит товары на собственных фабриках в Белоруссии, России и Китае, пишут "Известия".