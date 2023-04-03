Переселение соотечественников в Россию упростят

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Российское правительство упростит переселение в РФ по специальной государственной программе для соотечественников из недружественных стран.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции, фрагменты которого транслировал канал "Россия 24". Он напомнил, что такая задача была поставлена президентом России.

Мишустин сообщил, что соотечественники из недружественных государств смогут подавать заявление не только в стране своего гражданства, но и за рубежом, где они проживают, а также в России.

Предусмотрены и другие меры, упрощающие участие в этой программе. Например, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, в которых записи продублированы на русском языке, станет необязательным предъявление свидетельства о рождении, сведений об образовании, трудовом стаже и многое другое, пишет Смотрим.

"Таким образом поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России", – резюмировал премьер Мишустин.