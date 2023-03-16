Я нашел ошибку
Главные новости:
Уникальность единого образовательного пространства кампуса — в совместном взаимодействии вузов с индустриальными партнёрами.
«Хороший проект, сложный, но интересный» - полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров оценил проект межвузовского кампуса в Самаре
В Кинельском районе КАМАЗ врезался в иномарку
В Кинельском районе КАМАЗ врезался в иномарку
Госавтоинспекция в Самаре провела воркшоп для школьников
Госавтоинспекция в Самаре провела воркшоп для школьников
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта
Отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта
Минтруд заявил о разбирательстве в ситуации с Wildberries
Минтруд заявил о разбирательстве в ситуации с Wildberries
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры
На Зубчаниновском шоссе в Самаре водитель сбил мужчину и уехал
На Зубчаниновском шоссе в Самаре водитель сбил мужчину и уехал
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.56
EUR 80.88
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные

Отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта

16 марта 2023 13:46
93
отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта

 Отчет правительства РФ за 2022 год пройдет в Госдуме 23 марта, этому будет посвящено все пленарное заседание палаты. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания в четверг, пишет ТАСС.

"Нам надо определиться с датой отчета. Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта. Мы целый день посвятим отчету правительства, пленарное заседание будет с одним вопросом", - отметил Володин. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
48
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
184
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
187
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
445
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
377
Весь список