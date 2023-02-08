от гражданства России в 2022 году отказались 4306 человек

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От российского гражданства в 2022 году отказались 4306 человек, это число стало наибольшим за последние три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.

Как отметили в МИД, количество тех, кто отказался от гражданства РФ в 2020 году, составило 3877 человек, в 2021 году — 4055. В 2019 году от российского гражданство отказалось немного больше, чем в прошлом году — 4356 человек.

«С учетом того, что в 2020-2021 гг. ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — рассказали в МИД на основании данных российских диппредставительств и консульских учреждений за рубежом.

В министерстве также подчеркнули, что внутри России от гражданства отказались всего 40 человек. Сколько всего было подано заявлений в прошлом году, не уточняется.

Ранее МВД сообщало, что заявления на российский паспорт ежедневно подают более 8 тыс. жителей новых регионов, пишет Газета.