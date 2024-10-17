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Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay

17 октября 2024 13:38
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Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay

В России разработана технология, которая позволит совершать платежи при помощи iPhone без действующего Apple Pay. Ее создателем стала Национальная система платежных карт.

Она является оператором карт "Мир" и Системы быстрых платежей. Об инновации в рамках форума "Финополис" рассказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

"Это действительно прототип решения, который мы разработали, – признался он. – Мы впервые его представили только вчера. Решение действительно реализовано на технологии Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy".

Он уточнил, что бесконтактная оплата при помощи данной технологии будет обеспечиваться в малом радиусе действия терминала. Кроме того, он рассказал, что технология уже заинтересовала банки, они готовы изучить ее работу.

"Уже два десятка банков пришло, которые готовы посмотреть у себя на эту технологию. В будущем мы точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли встраивать ее в свои мобильные приложения и предлагать гражданам этот способ оплаты", – резюмировал он.

Отмечается, что инновация будет называться "Волна". Она будет работать и в онлайн, и без интернета, пишет Смотрим.

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