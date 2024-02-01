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Охранник съел часть картины на выставке современного искусства в Москве на ВДНХ. Об этом сообщается 1 февраля.

Организаторы выставки заметили, что на картине «Побег Золотой рыбки» не хватает главного персонажа. Тогда они просмотрели видеозаписи из зала и удивились, когда обнаружили, что сказочного персонажа с экспозиции съел охранник.

На кадрах видно, как мужчина подошел, с усилием оторвал рыбку от картины и положил ее в рот. Когда виновника спросили, зачем он это сделал, тот развел руками и объяснил, что после бессонной ночи был уставшим и не осознавал, что делает.

Охранника отстранили от работы. Сообщается, что арт-объект вскоре отреставрируют, пишут "Известия".