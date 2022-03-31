Одна из самых больших в мире яхт, принадлежащая попавшему под санкции Мордашову, прибыла во Владивосток

67

Одна из самых больших в мире яхт Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову, прибыла с Сейшельских островов во Владивосток, передает корреспондент РИА Новости с Морвокзала, где пришвартовалось судно.

Суперъяхта прибыла во Владивосток утром в четверг, зашла в бухту Золотой Рог и пришвартовалась у причала Морского вокзала. Диспетчер Владивостокского морского терминала рассказал РИА Новости, что судно будет стоять на оформлении в течение нескольких часов и, возможно, уже сегодня уйдет от причала.

По информации Marine Traffic, яхта прибыла во Владивосток из порта Виктория Республики Сейшельские Острова. Оттуда она вышла 12 марта.

Как передает корреспондент РИА Новости, посмотреть на огромное судно в течение дня собираются местные жители. Они снимают его и фотографируются на фоне яхты.

"Яхту планируется перерегистрировать в России", - cообщил РИА Новости информированный источник.

По его словам, на борту - около 30 членов экипажа, все - иностранцы. Сейчас они оформляют необходимые документы для пребывания в РФ. Вообще экипаж судна превышает 40 человек – там много обслуживающего персонала, а сама яхта рассчитана на прием свыше 40 гостей в каютах класса люкс.

Фото: AFP 2022 / Pavel Korolyov / РИА Новости