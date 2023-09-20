Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в доме в Балашихе

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Один человек погиб при взрыве газа в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе, по меньшей мере четверо пострадали. Об этом сообщил источник «Известий» 20 сентября.

По словам собеседника, погибла женщина 30–35 лет. Из-под завалов вытащили мужчину и ребенка, им оказывается медицинская помощь. Разбор завалов продолжается, к месту направлена спецтехника.

Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30. Инцидент произошел на четвертом этаже дома №10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты.