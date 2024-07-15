Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1400 машин

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Очередь перед въездом на Крымский мост с обеих сторон увеличилась до 1400 машин, сообщается в понедельник в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Ранее по состоянию на 7:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 1100 транспортных средств, со стороны Керчи - 145.

"В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей пикап. Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем, было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда, пишет РИА Новости.