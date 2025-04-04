некачественным оказалось 25% всего сливочного масла в РФ

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Проверки 2024 года показали, что около 25% всего сливочного масла в России оказалось некачественным, а доля несоответствия состава молочной продукции тому, который заявлен производителем, достигла 13%, сообщают "Известия" со ссылкой на Россельхознадзор.

Кроме сливочного масла наиболее часто фальсификат встречается среди сыров (16%), творога (14%), сухого молока (13%) и сметаны (11%). Среди нарушений распространены несоответствие массовой доли жира, подделка молока жирами немолочного происхождения, добавление крахмала, соды, пищевых добавок и органических кислот, которые не указаны в составе.

"Представленные данные отражают исключительно процент выявленных нарушений по итогам исследований Россельхознадзора части рынка молочной продукции. На основе этих данных нельзя делать выводы о состоянии рынка в целом", – подчеркнули изданию в пресс-службе Минэкономразвития.

Как считает глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов, фальсификат распространен из-за того, что нелегальную продукцию невозможно блокировать на кассах и в случае госзакупок, поскольку нет согласования соответствующих нормативных актов со стороны Минэкономразвития. Некачественные продукты могут сказаться на здоровье и вызвать отравления, отмечает эксперт.