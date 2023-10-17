Назван курс доллара на 2024 год

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Российское правительство прогнозирует среднегодовой курс доллара на 2024 год в районе 90 рублей. Глава Минэкономразвития Максим Решетников пояснил, что это "основанный на фундаментальных основах" прогноз, на котором основан российский бюджет. При этом министр заметил, что вопрос о том, сбудется ли основанный на этом прогнозе бюджет – "дурацкий".

Решетников подчеркнул, что через месяц проект бюджета, основанный на этом прогнозе, приобретет силу закона. Впрочем, Банк России, Минэкономразвития, министерство финансов и правительство продолжают анализировать ситуацию, постоянно анализировать текущие потоки капитала, пишет Смотрим.