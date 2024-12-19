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Началась трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

19 декабря 2024 13:11
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Началась трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Началась трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» — прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Президент подведет итоги 2024 года и ответит на вопросы жителей России и журналистов.

Телетрансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ведут «Россия 1», Первый канал и НТВ. Ранее сообщалось, что они закладывают на мероприятие в своей эфирной сетке около трех часов.

Накануне, 18 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке главы государства к прямой линии, назвав ее напряженной. По его словам, Путин в течение нескольких последних дней работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера.

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