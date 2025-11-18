Я нашел ошибку
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты

18 ноября 2025 13:29
106
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты

Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".

По словам главы ЦБ, при таком манипулировании ценами сложно отследить отсутствие злоупотребления, пишет Смотрим.

"Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается", – сказала она.

Набиуллина пояснила, что правила недискриминационного доступа к маркетплейсам необходимо конкретизировать с учетом уже обозначенной проблемы.

Ранее Роспотребнадзором было зафиксировано увеличение признаков нарушения законодательства в области защиты прав потребителей на маркетплейсах.

