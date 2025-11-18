Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты

106

Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".

По словам главы ЦБ, при таком манипулировании ценами сложно отследить отсутствие злоупотребления, пишет Смотрим.

"Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается", – сказала она.

Набиуллина пояснила, что правила недискриминационного доступа к маркетплейсам необходимо конкретизировать с учетом уже обозначенной проблемы.

Ранее Роспотребнадзором было зафиксировано увеличение признаков нарушения законодательства в области защиты прав потребителей на маркетплейсах.