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На "Прямую линию с Владимиром Путиным" уже пришло почти 1,5 млн обращений

18 декабря 2024 09:10
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На "Прямую линию с Владимиром Путиным" уже пришло почти 1,5 млн обращений

Число обращений, отправленных на "Прямую линию с Владимиром Путиным", приблизилось к отметке в полтора миллиона. Статистику работы колл-центра итогового прямого эфира с президентом России телеканалу "Россия 24" предоставил Общероссийский народный фронт.

По состоянию на 21:00 17 декабря по московскому времени колл-центр принял 801 795 звонков, 297 740 сообщений в формате СМС, а также 56 733 MMS.

Через сайт "Прямой линии" прошло 90 552 вопроса главе государства, социальные сети приняли 183 125 сообщений и 5083 видео.

Еще одна возможность задать вопросы президенту России – через официальное приложение. Его операторы приняли 5635 видео, записали 788 видеодиалогов, а также обработали 31 370 текстовых вопросов.

"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир в четверг, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. Трансляцию программы проведет телеканал "Россия". Вопрос президенту россияне могут задать по телефону 8-800-200-40-40, на сайте moskva-putinu.ru, в социальных сетях, приложении, через SMS и MMS, пишет Смотрим. 

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