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На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль

7 ноября 2023 13:02
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На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль

 На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль, стоявший в акватории бухты, сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Министерства природных ресурсов Алексей Кумарьков.

"Благополучно проведена операция по отлову рыси на газоперегрузочном терминале "Коряк-1", стоящем на якоре в бухте Бечевинская. Министерством природных ресурсов края был организован отлов и благополучная транспортировка рыси в естественную среду обитания", — написал он.

Для перевозки рысь подвергли наркозу. Каким образом животное попало на 250-метровый корабль, стоявший посреди бухты, неизвестно, пишет РИА Новости.

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