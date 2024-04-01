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На алкогольном рынке появились новые запреты

1 апреля 2024 13:41
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На алкогольном рынке появились новые запреты

Опрокинуть рюмку ночью с 1 апреля будет сложнее.

«Наливайки» стали появляться в России в июле 2011 года, после запрета розничной продажи алкоголя в ночное время. Днем они работают как заведения общепита, а ночью — как кафе, торгующие спиртным навынос. Скоро таких заведений в России станет меньше. Региональные власти смогут устанавливать временные ограничения на розничную продажу горячительного в кафе в многоквартирных домах. Также закон запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкоголь этиловый спирт, если это не предусмотрено стандартами. Эти нормы вступают в силу 1 апреля, пишет Парламентская газета.


В Москве из 2200 объектов общественного питания, расположенных в жилых домах, только 70 имеют лицензию на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. В Курганской области 167 заведений общепита, и лицензия на торговлю спиртным есть только у семнадцати, В Башкортостане 1198 таких объектов, а лицензии есть у 296. Такая ситуация в большинстве регионов. Лицензия нужна на торговлю крепким спиртным и вином, заведения без этого документа торгуют пивом, сидром, медовухой, пуаре.

Организовать «наливайки» в жилых домах позволяют законодательные нормы, согласно которым «продажа при оказании услуг общественного питания» и просто «розничная торговля» алкоголем являются разными видами деятельности. В итоге днем «наливайки» работают как розничный магазин, а ночью — как кафе, посетители которых могут купить горячительное навынос.

Закрыть «наливайки» уже много лет просят жильцы домов, в которых они расположены. По их просьбам группа депутатов и сенаторов разработали закон, вступающий в силу 1 апреля. Регионы получат право ограничивать время продажи спиртного в точках общественного питания, расположенных в домах и на прилегающих к ним территориях.


«Нам поступают многочисленные обращения: …люди жалуются, что такие заведения днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей, — сказал при рассмотрении закона спикер Госдумы Вячеслав Володин. — В этой сфере давно пора навести порядок. После вступления закона в силу у региональных властей будут для этого все возможности». Исключение составят только рестораны — такую поправку приняли во втором чтении документа.    


Также закон запретил производить пивные напитки из закупленного пива и использовать этиловый спирт в производстве алкогольной продукции, если это не предусмотрено госстандартами и техническими регламентами. Новые нормы позволят избежать массовых отравлений. В июне 2023 года около 150 человек в нескольких регионах отравились «Мистером Сидром», из них 46 скончались. После экспертизы в продукции обнаружили наличие метанола и других химических веществ в повышенных дозах.

«Чтобы не допустить повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения суррогатным сидром, мы запретили производство алкоголя с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено российским законодательством или госстандартами и техрегламентами», — сказал «Парламентской газете» соавтор закона, глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

С 1 апреля нельзя использовать в названии алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение. По словам соавтора закона, члена Комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, сидр должен быть из яблок, вино — из винограда, а пиво — из солода и хмеля. В остальных случаях речь идет об обмане потребителя.


В России в целом будет меньше контрафактного спиртного, так как контрабандистов, которые ввозят алкоголь из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут штрафовать и сажать в тюрьму.

Дело в том, что в Уголовном кодексе сейчас уже установлена ответственность за незаконный ввоз алкоголя и табака в ЕАЭС из других стран. Но не было наказаний за контрабанду через границу России с остальными государствами ЕАЭС — Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном. В результате оттуда шел огромный поток поддельного спиртного и сигарет. Теперь по инициативе Правительства решили устранить законодательный пробел и внести изменения в Уголовный кодекс.     

Согласно закону, за контрабанду табачных изделий и алкоголя в Россию из других стран ЕАЭС в статье 226.1 Уголовного кодекса установят штраф от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере дохода осужденного за один-три года. Также преступников могут отправить на принудительные работы или посадить в тюрьму на пять лет.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/na-alkogolnom-rynke-poyavilis-novye-zaprety.html

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