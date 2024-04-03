МВД не планирует ограничивать срок пребывания в России мигрантов с ВНЖ

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Режим временного пребывания в России не затронет иностранных граждане с видом на жительство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ранее ведомство разработало законопроект по сокращению режима временного пребывания иностранцев на территории России. Согласно предложению МВД, новый срок пребывания составит не более 90 суток суммарно в течение календарного года.

"Данный (новый. — Прим. ред.) режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора", — пояснила Волк

По текущему законодательству, после истечения 90 суток пребывания в России мигрант должен выехать в другую страну на такой же срок. Затем он вновь получает право находиться на территории страны в течение не более 90 суток, пишет РИА Новости.