Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного по СМС

84

Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного от коронавируса на телефоны по СМС. Для этого при вакцинации рекомендуется оставлять телефонный номер и номер СНИЛС, сообщил оперативный штаб. Также рассылаются СМС-сообщения об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

В оперштабе пояснили, что номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении электронного кода на федеральных порталах. Также необходимо проверять корректность введения фамилии, имени, отчества, номера паспорта и дня рождения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе ночью, будет возможно тем, кто прошел вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом.

Кроме того, заведения общепита, могут посещать переболевшие ковидом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, пердает Радио Маяк.