Москва в эти выходные отмечает свой 874-й день рождения

159

К празднику столицу украсили арт-объекты из более чем 20 тысяч живых цветов. Как ожидается, 11 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню города, которое пройдет в парке "Зарядье", выступит Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. До этого президент примет в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина.

В 2020 году из-за сложной эпидситуации праздник прошел без привычных масштабных гуляний. В этот раз, как сообщил Собянин, власти приняли решение, что он будет проведен в усеченном формате – в парке "Зарядье" состоится концерт, на городских площадках уже проходит фестиваль "Цветочный джем", однако крупных мероприятий в столице пока не планируется. При этом власти обещают насыщенную программу в парках, музеях и на выставках.

Проезд по МЦК, которое накануне отметило свое пятилетие, 11 сентября будет бесплатным для всех пассажиров. Останкинская телебашня в субботу и воскресенье покажет световое представление. А сегодня в девять вечера на 26 площадках в Москве запустят фейерверки, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com