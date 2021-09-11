Я нашел ошибку
Главные новости:
178 человек за сутки заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Первую прививку от ковида сделали 46,5 млн россиян
Первую прививку от ковида сделали 46,5 млн россиян
Москва в эти выходные отмечает свой 874-й день рождения
Москва в эти выходные отмечает свой 874-й день рождения
В Тольятти иномарка сбила велосипедиста
В Тольятти иномарка сбила велосипедиста
В Самарской области в кузове машины нашли около 4 кг наркотических средств
В Самарской области в кузове машины нашли около 4 кг наркотических средств
В Самарской области состоялись Всероссийские тактические соревнования спецподразделений ГУНК МВД
В Самарской области состоялись Всероссийские тактические соревнования спецподразделений ГУНК МВД
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
-0.37
EUR 86.15
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Москва в эти выходные отмечает свой 874-й день рождения

11 сентября 2021 12:16
159
Москва в эти выходные отмечает свой 874-й день рождения

К празднику столицу украсили арт-объекты из более чем 20 тысяч живых цветов. Как ожидается, 11 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню города, которое пройдет в парке "Зарядье", выступит Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. До этого президент примет в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина.

В 2020 году из-за сложной эпидситуации праздник прошел без привычных масштабных гуляний. В этот раз, как сообщил Собянин, власти приняли решение, что он будет проведен в усеченном формате – в парке "Зарядье" состоится концерт, на городских площадках уже проходит фестиваль "Цветочный джем", однако крупных мероприятий в столице пока не планируется. При этом власти обещают насыщенную программу в парках, музеях и на выставках.

Проезд по МЦК, которое накануне отметило свое пятилетие, 11 сентября будет бесплатным для всех пассажиров. Останкинская телебашня в субботу и воскресенье покажет световое представление. А сегодня в девять вечера на 26 площадках в Москве запустят фейерверки, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com

Теги: Москва

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Face Pay станет одним из сервисов оплаты. Другие варианты оплаты проезда также сохранятся.
01 сентября 2021, 22:18
Система FacePay заработает с 15 октября на всех станциях московского метро
Face Pay станет одним из сервисов оплаты. Другие варианты оплаты проезда также сохранятся. Общество
1017
Дмитрий Азаров рассказал о том, какая работа была проведена в рамках деятельности рабочей группы за период ее работы.
26 августа 2021, 14:46
Дмитрий Азаров открыл Российскую креативную неделю в Москве стратегической сессией комиссии Госсовета по культуре
Дмитрий Азаров рассказал о том, какая работа была проведена в рамках деятельности рабочей группы за период ее работы. Культура
888
Он выпал из строительной люльки и упал на козырек подъезда.
24 августа 2021, 21:56
Рабочий погиб в Москве после обрыва троса строительной люльки в ходе работ на кровле МКД
Он выпал из строительной люльки и упал на козырек подъезда. Происшествия
1468
В центре внимания
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
11 сентября 2021  13:28
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
146
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
11 сентября 2021  12:57
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
138
В Самаре состоялась игра КВН на Кубок Губернатора
11 сентября 2021  10:34
В Самаре состоялась игра КВН на Кубок Губернатора
226
Дмитрий Азаров оценил достижения тружеников села.
10 сентября 2021  19:44
В поселке Усть-Кинельский начала свою работу традиционная Поволжская агропромышленная выставка-ярмарка
810
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
10 сентября 2021  13:38
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
494
Весь список